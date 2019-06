Il Gioco del "Trono di Spade" in Mondadori Megastore sabato 8 giugno

Sabato 8 giugno presso in Mondadori Megastore sarà possibile festeggiare il finale di stagione del "Trono di Spade" e partecipare al Gioco dei Troni.

L'evento

Negli ultimi anni Westeros è stata governata da usurpatori, folli e re non degni di sedere sul grande trono di spade. Al gioco del trono o si vince o si muore.

In occasione del finale di stagione di “Game of Thrones”, gli organizzatori invitano a questo divertente pomeriggio interattivo dedicato al Gioco dei Troni! Siete pronti a risolvere enigmi e indovinelli e a mettere in mostra la vostra forza e agilità? Sarete in grado di ragionare come squadra e ad assicurarvi un lungo regno conquistando il Trono di Spade? Siete disposti a superare tutte le difficoltà e dare a Westeros un degno re che sappia governare con pace, giustizia e gloria? C’è un solo modo per scoprirlo: partecipate al gioco!

I personaggi più amati di sempre sono pronti ad accogliervi e farsi aiutare da voi contro la minaccia degli estranei e la tirannia che pervade da tempo Approdo del re. Dovrete contare sulle vostre abilità fisiche e mentali per superare le diverse prove che i diversi personaggi incontrati lungo il vostro cammino vi sottoporranno.

Sarete suddivisi in 4 casate Targaryen, Stark, Lannister e Baratheon e dovrete superare alcune prove, alla fine si decreterà la casata vincitrice degna di sedere sul vero Trono di Spade esposto presso il Fantastic Store del Mondadori Megastore Duomo.

Per tutti i partecipanti tante simpatiche sorprese e una promozione esclusiva sui prodotti a marchio GOT.

Iscrizione

I posti sono limitati; per isciversi all'evento è necessario registrarsi al link dedicato.