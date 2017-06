B. code - Mostra personale di Giordano Redaelli

Giordano Redaelli, artista brianzolo, dopo essersi affermato con la ricerca artistica dallo stesso denominata “Packaging Art”, presenta per la prima volta una serie di lavori che si discostano totalmente dalla sua storica produzione e hanno quale finalità il desiderio dell’artista di rappresentare la più grande invenzione del XX secolo, il computer o, per meglio dire, tradurre l’essenza del funzionamento di ogni macchina computerizzata, interpretandone artisticamente il linguaggio; il codice binario.



Tramite questo si possono scrivere testi, vedere immagini e colori, ascoltare musica, come realizzare calcoli complessi, il tutto utilizzando esclusivamente due simboli, da qui il nome della mostra B.CODE, in specifica alternanza, ovvero: 0 ed 1.



Ad oggi e’ forse il linguaggio piu’ diffuso al mondo, lo utilizziamo tutti i giorni, con i nostri cellulari, i tablet, eppure la maggior parte di noi non ne ha la benché minima conoscenza.

Giordano Redaelli compie un esercizio ardito; acquisisce questo linguaggio, lo traduce e lo inserisce sulle proprie tele, dando vita a opere d’arte che ci stimolano ad una profonda riflessione sulla semplicità apparente del vivere, del comunicare e del rapportarsi quotidiano.

