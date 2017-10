"Giornata del contemporaneo": sabato 14 ottobre aprono gratuitamente le Gallerie d'Italia

Sabato 14 ottobre, in occasione della 13esima Giornata del Contemporaneo - la grande manifestazione organizzata ogni anno per promuovere l’arte del nostro tempo tra il grande pubblico- diversi musei milanesi presenteranno iniziative speciali.

In evidenza l'apertura gratuita delle Gallerie d'Italia (09:30 - 18:30), che offriranno anche visite guidate dedicate al movimento artistico Cracking Art, le cui opere sono esposte al Giardino di Alessandro (ore 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, prenotazione consigliata info@gallerieditalia.com, 800.167619).

Il PAC intanto, per l'occasione presenterà la mostra Io, Luca Vitone (9:30-22), prima antologica che omaggia l'artista genovese oggi di stanza a Berlino. Mentre l'Hangar Bicocca proporrà visite per adulti e attività creative per bambini e ragazzi, legate all'esposizione Ambienti/Environments, con gli interventi di Lucio Fontana (10-22, su prenotazione info@hangarbicocca.org, 0266111573). Aderirà alla manifestazione anche il Museo del Novecento, che introdurrà l’opera di Marta Melilli, vincitrice di ArteVisione 2017, progetto a sostegno dei giovani artisti promosso da Sky Italia e Careof in partnership con il Museo del Novecento (9:30-22:30, presentazione alle 18:30). Per il programma completo degli eventi: www.amaci.org.