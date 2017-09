In commemorazione della giornata del PASILLO ecuadoriano, abbiamo il piacere di presentare ai cittadini residenti nella città' di Milano, un programma musicale ricco d'arte, cultura e tradizione.

L'obbiettivo dell'evento e' poter condividere con i nostri cari fratelli ecuadoriani, italiani ed stranieri residenti a Milano una serenata artistica in commemorazione della giornata nazionale del PASILLO ecuadoriano.

Aperto agli appassionati di questo ritmo musicale e della cultura ecuadoriana, ma sopratutto a chi e' interessato a conoscere i legamenti tradizionali di questa nazione come lo e' l'Ecuador, dopo di che a Milano sono molti gli italiani che hanno saputo apprezzare la multiculturalità' ma sono in tanti che ancora non la conoscono.

Info e Prenotazioni: 3335660040 - elpuntoaparte@hotmail.com

Posti Limitati.