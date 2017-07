"Giornata del dialetto milanese": il 15 settembre la seconda edizione

Venerdì 15 settembre si celebra la Giornata del dialetto milanese, la manifestazione che promuove l'utilizzo dell'idioma locale, giunta alla seconda edizione.

Librerie, musei, locali e ristoranti ospiteranno iniziative ad hoc, dedicate al dialetto di Milano. In programma anche visite guidate in doppia lingua, aperitivi, musica dal vivo, pranzi e cene con cucina tipica.A breve il calendario degli eventi, con luoghi e orari. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare, parlando "milanese... almeno per un giorno", come scrivono sul sito dell'evento. Obiettivo della giornata è suscitare interesse per una lingua che rischia di essere dimenticata dalle nuove generazioni.