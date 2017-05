"Giornata europea dei Musei a cielo aperto": il 28 maggio ricco programma al Monumentale, gratis

Domenica 28 maggio, in occasione della Giornata europea dei Musei a cielo aperto, il Cimitero Monumentale ospita una fitta agenda di appuntamenti, tra passeggiate tematiche, teatro e musica.

Si inizia alle 10 dal piazzale esterno con i percorsi tematici guidati dai protagonisti della Milano odierna: alle 10 il giornalista Fabio Zanchi conduce un itinerario sui protagonisti milanesi del teatro e dello spettacolo; alle 10:30 il prorettore dell’Università IULM Gianni Canova accompagna il pubblico alla scoperta del mondo cinematografico; alle 11 il giornalista sportivo Dario Ricci è alla testa di una passeggiata dedicata ai campioni dello sport; e alle 11:30 il professor Marzio Achille Romani ripercorre la genesi dell’Università Bocconi attraverso i protagonisti della sua storia. Si prosegue poi nel pomeriggio: alle 15:30, in compagnia del professor Marco Romano con il racconto La città dei vivi e la città dei morti; e alle 16 con il giornalista Nicola Saldutti, per un percorso sull’innovazione e gli innovatori dell’imprenditoria milanese.

Alle 12, alle 15 e alle 16:30 inoltre, sempre dal piazzale esterno, partono le visite guidate a cura delle volontarie del Servizio Civile e del personale dipendente del Cimitero Monumentale. Tutte le passeggiate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9:30, fino a esaurimento.

In programma anche spettacoli teatrali: alle 11 e alle 16 Una donna conturbante, di Luca Rodella, con protagonista la divina Wanda Osiris; e alle 12 e alle 17 (galleria di Ponente C) Sirena d'acqua dolce - in memoria di Daniela Samuele di Luca Rodella, dedicato alla giovanissima nuotatrice della nazionale italiana coinvolta in un disastro aereo nel 1966.

In sala conferenze poi, dalle 12 alle 15 e dalle 16 alle 17:30, le proiezioni di alcuni cortometraggi a cura di diplomati e allievi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Non mancano nemmeno i momenti musicali: alle 12:30 nella cappella un concerto di musica barocca; alle 18:15 nel piazzale, un ampio repertorio in chiave jazz di musiche da tutto il mondo.