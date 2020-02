Una giornata dedicata ai bambini per imparare a disegnare i personaggi del "Piccolo Yeti"

Sabato 15 febbraio alla Feltrinelli di Piazza Piemonte arriva una giornata speciale dedicata a tutti i bambini: in occasione dell’uscita in home video de Il Piccolo Yeti, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha organizzato un evento dedicato ai più piccoli in collaborazione con Feltrinelli e con la Scuola del Fumetto per imparare a disegnare i loro personaggi preferiti.

Questa giornata all’insegna della fantasia e della creatività vedrà infatti i professionisti realizzare disegni dal vivo insieme ai bambini, con attività ad hoc pensate anche per i più piccoli, insegnando loro trucchi e segreti per imparare a disegnare al meglio i loro personaggi de Il piccolo Yeti preferiti.

La Scuola del Fumetto

La Scuola del Fumetto, tra le più importanti scuole di fumetto in Italia, negli oltre 40 anni di attività ha contribuito a formare migliaia di professionisti del disegno, che hanno poi trovato impiego presso i più importanti editori e studi di animazione (Panini, Bonelli, Disney ecc), sia in Italia che all’estero. Da sempre sinonimo di altissima professionalità e qualità degli studenti e del corpo docenti, offre corsi triennali, Master e corsi brevi, formando professionalmente figure di fumettisti, illustratori, animatori e digital artist.

"Il Piccolo Yeti"

Il Piccolo Yeti è una magica avventura ricca d’azione per tutta la famiglia, acclamato sia dal pubblico che dalla critica. Yi, Everest e gli altri fanno ritorno a casa per vivere insieme a voi momenti indimenticabili. Dopo aver conquistato la più grande apertura al botteghino dell’anno per un film d’animazione originale, Il Piccolo Yeti si prepara a conquistare le vostre case con un epico viaggio verso casa, meraviglioso e divertente.

Dai produttori di Dragon Trainer, questa tenera e divertente storia segue la giovane Yi dopo essersi imbattuta in un piccolo Yeti sul tetto del suo condominio a Shangai, che decide di chiamare Everest. Insieme ai suoi amici Jin e Peng e al dolce Everest intraprendono un’epica impresa per far ricongiungere la creatura magica alla sua famiglia sulla vetta più alta della Terra. Ma il trio di amici dovrà fare i conti con Mr. Burnish, un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara, una zoologa.

Ingresso gratuito.