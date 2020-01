Giornata della Memoria alla Biblioteca degli Alberi, tra passeggiate ed incontri gratis per bambini

Domenica 26 gennaio Biblioteca degli Alberi organizza un laboratorio per bambini e una passeggiata alla scoperta dell’architettura nascosta degli alberi.

Il programma

10.30-12.30 (in Fondazione Riccardo Catella) - 1 gruppo da max 20 bambini

- Che memoria da albero! In occasione della Giornata della Memoria, gli alberi di BAM aiuteranno un gruppo di bambini a ricordare il giorno in cui è finita la guerra e migliaia di persone sono tornate a casa. Ciascun bambino, inoltre, metterà su carta un proprio ricordo ambientato all’aria aperta, immedesimandosi in un albero che silenziosamente assisteva all’avvenimento. Il laboratorio è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Kasa dei Libri.

15.30-16.30 - 1 gruppo da max 40 persone

- Il parco rivelato – alla scoperta dell’architettura nascosta degli alberi e altri segreti botanici visibili solo in inverno: una passeggiata nel Parco a cura di MAART, in collaborazione con AG&P Greenscape, per scoprire l’architettura, il design e il patrimonio botanico di BAM che vive anche nella stagione più fredda dell’anno.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria.