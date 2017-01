"Una giornata particolare": dal 31 gennaio al 5 febbraio al Franco Parenti

Dal 31 gennaio al 5 febbraio al Franco Parenti andrà in scena Una giornata particolare, l'adattamento teatrale di Gigliola Fantoni del film di Ettore Scola e Ruggero Maccari, diretto da Nora Venturini.

Come nella celebre pellicola con Marcello Mastroianni e Sophia Loren, tutta la storia si svolge nel corso del 6 maggio 1938, giorno della visita di Hitler a Roma. Antonietta, dopo aver aiutato il marito e i sei figli a prepararsi per la parata, rimane sola a casa, in un grande edificio popolare rimasto deserto. L'unico inquilino rimasto è Gabriele, un ex conduttore radiofonico epurato dal regime e destinato al confino in quanto omosessuale.

I due protagonisti si conoscono per la prima volta intimamente e, uniti nel profondo dalla medesima condizione di vessati ed esclusi, si parlano, si confessano, si sfiorano, lontani per una sola giornata dall'assurdità di una storia che li sottomette e imprigiona.