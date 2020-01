Le iniziative alla Statale di Milano nel Giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio l'Università Statale di Milano celebra il Giorno della Memoria con due iniziative: un excursus storico sul linguaggio dell'odio, seguito da poesie e musiche di Viktor Ullmann.

Un convegno sul linguaggio dell'odio

In mattinata, in via S. Antonio 12, Gustavo Zagrebelsky apre un convegno dedicato al linguaggio dell'odio nell'Italia fascista e nella Germania nazista, fino ad arrivare ai giorni nostri, con la presentazione delle più recenti ricerche in tema da parte dell'Osservatorio Vox Diritti sul linguaggio dell'antisemitismo sui nuovi media. Tra gli altri, parteciperanno gli assessori del Comune di Milano, Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data) e Cristina Tajani (Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane) e la presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti civili del Comune di Milano, Diana De Marchi.

La lettura di Rausa e la proiezione di un cortometraggio

Nel pomeriggio, in Aula Magna, l’Università Statale darà invece voce alle testimonianze con le letture recitate di Paola Rausa tratte dal libro di Ugo Samaja "Autopsia di una vita", curato dalla storica Silva Bon, che raccoglie la testimonianza di vita del medico ebreo triestino nell'Italia fascista. A seguire, sarà presentato il cortometraggio "Viktor Ullmann: biografia di una registrazione", per la regia di l.Grigoropoulos e M. Aristidou, risultato vincitore nel 2016 al Festival di Salonicco come miglior documentario greco e dedicato alla vita del compositore, pianista e poeta nella Germania nazista. Alla proiezione del cortometraggio, seguirà il concerto per piano di Maria Garzón e la voce recitante di Alkis Zanis, con l'esecuzione di brani per piano e poesie di Ullmann, tradotte da Silvia Gaddini.e offre uno spunto di riflessione presentando gli scritti di Ugo Samaja, "Autopsia di una vita", seguito da un cortometraggio su Viktor Ullmann, e un concerto per piano con recita di poesie di Viktor Ullmann.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.