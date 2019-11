Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: una tre giorni a Mare Culturale Urbano

Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 novembre, a Mare Culturale Urbano, arrivano tre giornate contro la violenza sulle donne.

L'iniziativa

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, l’associazione Parole e Punti organizza a Mare Culturale Urbano la tre giorni de "Le coperte dell’abbraccio". Sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 15:30 alle 18:30, in cascina si terranno due giorni di lavori a maglia, aperti a tutti e a ingresso gratuito, e di vendita delle Coperte dell’abbraccio; lunedì 25, alle ore 18.30, si concluderà l’iniziativa con un momento di riflessione tra operatori e istituzioni. "Le coperte dell’abbraccio" è un progetto dell’associazione Parole e Punti che ogni sabato si incontra presso il bar di Mare Culturale Urbano e riprende la vecchia usanza di ritrovarsi a lavorare insieme a maglia condividendo esperienze, emozioni e problemi. Il gruppo realizza manufatti da destinare a progetti socialmente utili ed è formato da donne e uomini che, con la loro presenza e il loro lavoro, hanno trovato un modo originale per dire basta alla violenza sulle donne. L’associazione è composta da cinque gruppi di maglia sociale a Milano e in Lombardia, che conta oltre 200 persone che vi partecipano. Materialmente il progetto consiste nella realizzazione a ferri e/o uncinetto di coperte formate ciascuna da 12 quadrati di cm 30x30 di lana. Finora ne sono state realizzate più di 240, in parte vendute per sostenere le attività dell’associazione Telefono Donna Niguarda - Centro antiviolenza Milano.

L'Associazione

L'associazione aiuta e sostiene le donne che scappano dalla violenza domestica (fisica, psicologica, economica), offrendo loro servizi alla persona (medico, psicologo, assistente sociale, avvocato) e in molti casi un nuovo domicilio in case segrete, per proteggerle da ritorsioni. «Il progetto Le coperte dell’abbraccio ha come obiettivo quello di donare a ciascuna donna in difficoltà una coperta, che rappresenta un abbraccio reale di altre donne e uomini che hanno deciso di non lasciarle sole in un momento in cui devono ritrovare la speranza, spiega Enrica Bologni, presidente di Parole e Punti. «Ogni coperta viene accompagnata da una carta di identità con i nomi di chi ha lavorato a maglia e delle associazioni, dei negozi e delle persone che aderiscono e contribuiscono con donazioni al'iniziativa». «Abbiamo voluto fortemente aderire a questa iniziativa», sottolinea Andrea Capaldi, Ceo di Mare Culturale Urbano. «Parole e Punti è una realtà consolidata all'interno di Mare e siamo orgogliosi di contribuire alla tre giorni che si concluderà lunedì 25 novembre con un momento di riflessione che affronta il tema della violenza sulle donne e coinvolgerà attori del territorio e istituzioni».

Il programma

- Sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, Gruppi di lavoro a maglia e/o uncinetto, aperti a tutti e a ingresso libero, e vendita delle Coperte dell’abbraccio.

- Lunedì 25 novembre, ore 18.30, "Mettiamoci la faccia - La violenza sulle donne: che fare? Riflessioni fra operatori e istituzioni. Saranno presenti all'incontro: Andrea Capaldi, Ceo Mare Culturale Urbano Stefania Bartoccetti, Presidente Telefono Donna Ospedale Niguarda Enrica Bologni, Presidente Associazione Parole e Punti Elena Bettoni, Camera del Lavoro di Milano Diana De Marchi, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Pari Opportunità Daria Colombo, Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità Lia Quartapelle, Onorevole della Camera dei Deputati.