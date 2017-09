"Giornate europee del patrimonio": il 23 e il 24 settembre aperture straordinarie e visite guidate nei musei milanesi

Sabato 23 e domenica 24 settembre con le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra le nazioni europee in ambito culturale, a Milano e nei comuni limitrofi vengono proposti accessi straordinari ai musei, percorsi guidati, concerti, mostre e conferenze.

Il tema di quest'anno, Cultura e Natura, viene declinato attraverso numerose iniziative: dall'apertura di luoghi come la Galleria Campari (in foto) alla variopinta visita alla Pinacoteca di Brera Flower Power, dal percorso per bambini al Museo del Risorgimento alla passeggiata all'Orto Botanico di Brera. Di seguito il programma completo della manifestazione.

-Apertura delle Sorgenti della Muzzetta

Rodano, Sorgenti della Muzzetta

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: sabato 23 ore 10 - 17

Le Sorgenti della Muzzetta sono un’area protetta di grande pregio e bellezza, visitabile solo se accompagnati. L’area è protetta a livello Europeo (SIC) ed è gestita dal Parco Agricolo Sud Milano.

-Incontro con l’artista Domenico Fazzari

Milano, Museo Studio Francesco Messina

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: sabato 23: 16.

L’ex Chiesa di San Sisto, attuale Studio Museo Francesco Messina, la cui abside è andata distrutta nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ospita un dipinto scenografico di 80 metri quadri.

-Una passeggiata tra arte, cultura e... natura!

Sesto San Giovanni, Galleria Campari

Apertura straordinaria gratuita - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 10 - 11:30, 14 - 15:30; domenica 24: 10 - 11:30, 4-15:30-17

Sabato 23 e domenica 24 settembre Galleria Campari aderisce per il quarto anno alle Giornate Europee del Patrimonio, aprendo gratuitamente al pubblico i suoi spazi espositivi, con visite guidate.

Ti racconto … la nostra storia

Milano, Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: sabato 23: 11 - 14:30

Il percorso è dedicato ai bambini della scuola primaria e si propone di far rivivere in modo semplice ed emozionante il periodo risorgimentale, una fase intensa della nostra storia.

Visita guidata alla mostra Collezione Permanente/ Serie

Cinisello Balsamo, Museo di fotografia contemporanea

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 16

La visita guidata avrà ad oggetto la mostra in corso Collezione permanente/ Serie, a cura degli studenti del percorso Alternanza Scuola Lavoro al MUFOCO.

Il gioco delle stagioni

Milano, Castello Sforzesco

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 15:30

Visita guidata per bambini da 5/10 anni con accompagnatore. I preziosi Arazzi dei Mesi permetteranno di riconoscere le caratteristiche distintive dei mesi e delle stagioni dell’anno.

Passeggiata all’Orto Botanico di Brera

Milano, Orto Botanico di Brera dell'Università degli Studi di Milano

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 11; 16, 17

Visita guidata al patrimonio storico e naturalistico dell'Orto Botanico di Brera.

I pomeriggi jazz a Casa Boschi Di Stefano

Milano, Casa museo Boschi Di Stefano

Concerto - Il 23 settembre 2017 Orario: 16:30

Concerto a cura degli studenti dei civici corsi di jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado . L'ultimo ingresso è previsto alle ore 17:30.

Il Colosseo verde a Milano

Milano, Centro Artistico Alik Cavaliere

Convegno/Conferenza - Il 23 settembre 2017 Orario: ore 10:30

Il progetto dell’Amphitheatrum naturae, fortemente voluto dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano.

Le vie del miele

Cernusco sul Naviglio, Piazza Unità d'Italia

Mostra - Il 23 settembre 2017 Orario: Sabato 23 ore 9 -19

Mostra mercato di apicoltori, produttori a km. 0, mostra degli attrezzi rurali e agricoli, street food e associazioni. E inoltre, attività didattiche, laboratori e intrattenimento.

Un viaggio nel tempo: tutti a tavola nell’Ottocento

Milano, Museo Martinitt e Stelline

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 16

Il Museo Martinitt e Stelline aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2017 con l’apertura straordinaria domenica 24 settembre e l’organizzazione di diversi eventi.

Visite guidate FlowerPower

Milano, Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense di Milano

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 14:30 - 15:30 - 16:30 chiusura ore 18:15

Power Flower! I fiori e non solo sbocceranno in Sala Maria Teresa presso la Biblioteca Braidense, attraverso alcune preziose e rare illustrazioni del suo patrimonio librario.

Europa delle Cattedrali

Milano, Museo del Duomo di Milano

Visita guidata - Orario: Sabato 23: 18 -23

La natura e il paesaggio nella pittura dell’800, visita guidata alle collezioni della Galleria d’Arte Moderna di Milano

Milano, Galleria d'arte moderna di Milano

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: sabato 23: 14 e 15:30

Un percorso guidato attraverso i dipinti della Galleria d’Arte Moderna, per scoprire come è mutata la rappresentazione del paesaggio lungo l’arco di più di un secolo.

Cammini d’arte

Cernusco sul Naviglio, Via Roma- Piazza Matteotti

Mostra - Il 23 settembre 2017 Orario: 10 - 18

Esposizione itinerante dei pittori dell’Associazione Culturale “Il Mulino” e “Pablo Neruda” nei negozi aderenti all'iniziativa e nelle vie e piazze del centro storico.

FlowerPower

Milano, Pinacoteca di Brera

Apertura straordinaria - Il 23 settembre 2017 Orario: 18-22:15

Fiori di carta sbocceranno sulle didascalie dei capolavori: un invito a disegnare e fotografare i fiori preferiti che hanno ispirato tanti artisti.

L’isola delle lucciole

Cernusco sul Naviglio, Biblioteca Civica “Lino Penati” - Sala “Magolib(e)ro”

Attività didattica - Il 23 settembre 2017 Orario: 16

Sula lontana Isola delle Lucciole esiste un grande albero sempre verde sulla cui cima c’è una piccola casetta dal tetto rosso...

Don Bruno Magnani nella memoria dei cassinesi, giornata di studi sulla figura del monsignore.

Cassina de' Pecchi, Biblioteca comunale

Convegno/Conferenza - Il 23 settembre 2017 Orario: 9

Analisi dei fatti , della vita e della spiritualità del monsignore cassinese morto nel 2016, parroco per quarant’anni della comunità pastorale cassinese.

FlowerPower

Milano, Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense di Milano

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 14:30, 15:30, 16:30

Fiori e non solo sbocceranno anche nella Sala Maria Teresa presso la biblioteca Braidense in alcune preziose e rare illustrazioni.

Open day della scuola civica di musica

Cassina de' Pecchi, Cascina Casale

Altro - Il 23 settembre 2017 Orario: 16

Esibizione canora degli allievi della scuola civica di musica. L'evento avrà inizio alle ore 16.

Mostra d’arte 1 più Nove

Cassina de' Pecchi, Museo MAiO

Mostra - Il 23 settembre 2017 Orario: 17

Esposizione di opere d’arte nel decennale dalla fondazione dell’Associazione artistica “La forza del segno”.

Giornate Europee del Patrimonio

Legnano, Isola del Mulino

Visita guidata - Dal 23 settembre 2017 al 24 settembre 2017 Orario: sabato 23: 20 - 23; domenica 24: 10 - 12:30 e 15- 18

Il mulino “Sotto il castello” (detto Mulino Cornaggia, Mulino Lombardi o Mulino Tenconi) sorge su un’isoletta formata dalla roggia molinara che si diparte dall’Olona e da una roggia secondaria...

Dallo studio del patrimonio alla condivisione

Morimondo, Museo dell’Abbazia di Morimondo

Convegno/Conferenza - Il 23 settembre 2017 Orario: Sabato 23 ore 17 -19 e 21 - 23

Il 23 settembre si susseguiranno presso l'ex refettorio monastico una serie di conferenze.

Il paesaggio del Novecento

Milano, Museo del Novecento di Milano

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: sabato 23: 11 - 12:30

In un viaggio tra le sale del museo, il percorso indaga il rapporto tra uomo e paesaggio nel corso del XX secolo.

Cultura e natura a Milano. I luoghi, le istituzioni, i protagonisti

Milano, Archivio di Stato di Milano

Incontro/Presentazione - Il 23 settembre 2017 Orario: 11 - 18

Cacciatori di draghi, percorso gioco nel quartiere tra la Biblioteca e la GASC

Milano, Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei

Visita guidata - Il 23 settembre 2017 Orario: 15:30

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, un percorso tra natura, arte e storia alla ricerca di creature e creazioni fantastiche nascoste tra la Biblioteca di Niguarda e la GASC.

Apertura Centro Etnografico e mostra fotografica On the Roadano

Settala, Centro Etnografico della cultura contadina

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Domenica 24: 10 -17

Visita guidata al Centro etnografico collocato in una cascina lombarda ancora operativa, sede del Punto Parco Agricolo Sud Milano.

Green Bike Tour – Di Casa in Casa

Milano, Circuito Case Museo di Milano

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Domenica 24: 15 - 18

In occasione della Milano Green City, le Case Museo di Milano (Museo Poldi Pezzoli, Museo Bagatti Valsecchi, Casa Museo Boschi Di Stefano, Villa Necchi Campiglio) propongono un Bike Tour rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni alla scoperta di dimore e giardini.

Navigli del Milanese ieri e oggi

Milano, Museo Martinitt e Stelline

Incontro/Presentazione - Il 24 settembre 2017 Orario: sabato 24: 11

Navigli del Milanese ieri e oggi

Milano, Museo Martinitt e Stelline

Incontro/Presentazione - Il 24 settembre 2017 Orario: sabato 24: 11

Un anno tessuto nella fertile Lombardia

Milano, I Musei del Castello Sforzesco

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 15:30

Nella Sala della Balla del Castello si riscopre un capolavoro di arte tessile lombarda dell’inizio del XVI secolo.

Bolle di sapone giganti

Cernusco sul Naviglio, Piazza Padre Giuliani

Altro - Il 24 settembre 2017 Orario: 16

Uno spettacolo per bambini di bolle, scherzi e giochi vari di e con “Un tuffo nel divertimento”.

Cielo sereno, nubi o mari in tempesta?

Milano, I Musei del Castello Sforzesco

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: 11

Visita guidata per bambini dai 6 ai 10 con accompagnatore (l'attività coinvolge anche il genitore/accompagnatore).

Luna e Gnac - Marcovaldo in creca di scorci di natura in città

Cernusco sul Naviglio, Osservatorio Astronomico “Giuseppe Barletta”

Spettacolo teatrale - Il 24 settembre 2017 Orario: 20-23

Musica sull’acqua

Cernusco sul Naviglio, Villa Greppi

Concerto - Il 24 settembre 2017 Orario: 9:30 - 12/14:30 - 17

Melodie e improvvisazioni su suoni naturali dell’acqua.

Visita guidata

Legnano, Parco ex-ILA ed ex Sanatorio Regina Elena di Savoia

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Sabato 24: 10 - 12:30 e 15 - 18

L’ex Sanatorio Regina Elena di Savoia si trova all’interno del parco ex I.L.A. a cui si accede da via Colli di Sant’Erasmo. Il Sanatorio, in stile Liberty, poteva accogliere fino a 120 pazienti...

Pillole di Scienza, visita interattiva a Museo Zambon e Oxy.gen

Bresso, Museo Zambon e Oxi.gen

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Domenica 24: 15 - 16:30

Animali e piante nelle oasi del Fayum

Milano, Museo civico archeologico

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 15:45

La visita L'Egitto a Milano.Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum è dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e sarà volta a ricercare gli animali che popolavano le oasi del Fyum.

Visita alla mostra Milano in Egitto. Gli scavi di Achille Vogliano nel Fayum

Milano, Museo civico archeologico

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Sabato 23: 14:30

Le collezioni

Milano, Museo Mangini Bonomi - Fondazione Emilio Carlo Mangini

Apertura straordinaria - Il 24 settembre 2017 Orario: 15-19

Un museo allestito nella dimora di Emilio Carlo Mangini milanese e collezionista di testimonianze della vita quotidiana dell’uomo (la vita privata, il lavoro, il divertimento)...

Benvenuti a Palazzo Morando

Milano, Palazzo Morando - Costume, moda e immagine

Visita guidata - Il 24 settembre 2017 Orario: Domenica 24: 11- 14:30

Benvenuti a palazzo Morando accompagna i bambini all'interno dell’appartamento settecentesco della contessa Lidia Attendolo Bolognini, in un fantastico viaggio nel secolo dei lumi.