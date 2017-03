"Giornate FAI di primavera": tutti i luoghi aperti in provincia di Milano il 25 e 26 marzo

Le Giornate FAI di Primavera, giunte alla 25esima edizione, il 25 e 26 marzo aprono 1000 luoghi di cultura normalmente chiusi al pubblico in 400 località di tutt'Italia, rendendo visitabili chiese, ville, palazzi, giardini e castelli, con accesso su contributo libero. In città saranno diversi i beni culturali aperti al pubblico (qui l'elenco). Ecco invece le strutture accessibili in provincia, con le relative modalità d'accesso:

- CASOREZZO (MI)

Oratorio di San Salvatore

Viale San Salvatore, 21

Apertura: Sabato 25: 10 - 17.30; Domenica 26: 10 - 17.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni

- CINISELLO BALSAMO (MI)

Villa Ghirlanda Silva

Via Giovanni Frova, 10

Apertura: Sabato 25: 10 - 18; Domenica 26: 10 – 18. Ultimo ingresso ore 17

Iniziative Speciali: caccia al tesoro nel parco per bambini e famiglie

- CUSAGO (MI)

Castello Visconteo di Cusago - Percorso Esterno

Piazza Soncino

Apertura: Sabato 25: 10 - 18; Domenica 26: 10 – 18. Ultima visita ore 17.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni

Chiesa di Santa Maria Rossa di Monzoro

Via Alcide De Gasperi, 2

Apertura: Sabato 25: 10 - 18; Domenica 26: 10 – 18. Ultimo ingresso ore 17.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni. Iniziative Speciali: Sabato 25, presso S. Maria Rossa di Cusago, alle ore 11 e alle ore 16, si svolgeranno momenti musicali a cura degli allievi della scuola primaria e secondaria a indirizzo musicale di Cusago.

Mulino Grande di Cusago

Via Cisliano, 16

Ingresso riservato agli Iscritti FAI, possibilità di iscriversi al FAI in loco. Visite da prenotare in loco

Apertura: Sabato 25: 10 - 18; Domenica 26: 10 - 18. Ultimo ingresso ore 17.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni

- PARABIAGO (MI)

Villa Ida Lampugnani Gajo

Via Matteotti, 29

Apertura: Sabato 25: 10.00 - 17.30; Domenica 26: 10.00 - 17.30

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni

- SAN GIULIANO MILANESE (MI)

Viboldone: Abbazia e Casa del Priore. Il Medioevo Alle Porte di Milano

Via dell'Abbazia, 7

Apertura: Sabato 25: 10 - 12 / 14 - 17; Domenica 26: 14 – 17. Ultimo ingresso ore 16.30

La visita alla Casa del Priore è riservata agli Iscritti FAI.

Visite sospese durante le celebrazioni liturgiche.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni.