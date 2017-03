SAPORI E PROFUMI D'ITALIA - GIORNATE ULIVOLIO - VI EDIZIONE Milano. "Oli evo - vini - gastronomia - arte " Da sabato 08 a domenica 09 Aprile nella "GALLERY CASTELLO SFORZESCO" Foro Bonaparte (Mi) la VI Edizione delle "Giornate Ulivolio" Da sabato 08 a domenica 09 Aprile torna "Giornate Ulivolio", evento educativo e degustativo delle eccellenze italiane, organizzata dall'Associazione ULIVOLIO. La manifestazione, dà spazio a espositori di olivicoltura - vinicoltura - artigiani "maestri dell'arte" e produttori di eccellenze agroalimentari. Sede dell'evento, la "GALLERY CASTELLO SFORZESCO" un vasto spazio in centro di Milano di consueto dedicato a mostre storiche e di artisti contemporanei scelta con cura insieme al dott. Salvatore Tricarico presidente Lombardia UNSIC, dove la passione e il gusto si mescolano, trasformando in divertimento la passione per la tutela delle eccellenze italiane. Con il tema conduttore - "tutela e gusto" - l'Associazione ULIVOLIO entra nei ragionamenti legati allo sviluppo dell'agricoltura in particolare l'olivicoltura italiana attraverso le "GIORNATE ULIVOLIO" per salvaguardare, tutelare e valorizzare la storia, la tradizione e la cultura del patrimonio agricolo e artigianale italiano. Una selezione di importanti produttori di eno-gastronomia e dell'artigianato artistico italiano saranno presentate ed esposte negli ambienti della "GALLERY CASTELLO SFORZESCO", dove, nei due giorni si prevedono mini corsi di degustazioni di olio evo e degustazioni di prodotti di gastronomia.