Giorno del Ricordo: il 10 febbraio una celebrazione commemorativa in Largo Martiri delle Foibe

Per il Giorno del Ricordo, sabato 10 febbraio, in Largo Martiri delle Foibe si terrà una cerimonia commemorativa a cui presenzierà un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

L'iniziativa, che avrà inizio alle ore 12, avrà l'obiettivo di mantenere viva la memoria delle persone che tra il 1943 e il 1947 - in Istria, a Fiume, in Dalmazia e nelle province dell'attuale confine orientale - vennero massacrate per mano dei Comitati popolari di liberazione jugoslavi e poi gettate negli inghiottitoi carsici, denominati appunto foibe.