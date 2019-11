Il giorno della libertà - Street art by Stefano Rossetti

Per celebrare i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, Stefano Rossetti rievoca con un murale lungo 90 metri la carica positiva di quel giorno che ha segnato in modo indelebile il mondo contemporaneo. Tramandare i valori di questa pagina di storia per mantenerli vivi nella memoria collettiva è l’obbiettivo di questo lavoro.