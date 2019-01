Giorno della memoria: concerto del coro Kol Hakolot

Il Coro Col Hakolot della Comunità Ebraica di Milano In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che ricorda le vittime della Shoah, si esibirà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 18:30 presso l’Auditorium Teresa Strada in Viale Ca’ Granda 19 a Milano.

Il concerto si terrà presso il Municipio 9 e prevede un ricco programma di musica ebraica, con brani tradizionali e contemporanei, eseguiti in ebraico ed in yiddish.

Come ogni anno viene ricordata anche in Italia la liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, avvenuta il 27 gennaio 1945, affinchè nessun essere umano debba mai più assistere a simili tragedie.

Il coro Col Hakolot, che in ebraico significa “Tutte le voci”, è nato all’interno della Comunità Ebraica di Milano nel 1994 su iniziativa di Gliliah Dankner, musicista israeliana. Ha come scopo la diffusione della cultura ebraica e di uno spirito di pace tramite la musica.



