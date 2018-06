Giorno della memoria, regione Lombardia premia gli studenti del "Progetto di educazione alla legalità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un minuto di silenzio e l’esecuzione dell’inno nazionale hanno aperto lunedì mattina la cerimonia di premiazione del “Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza insieme per la legalità, in memoria delle Vittime del Dovere”, che si è tenuta nell’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia. Nell’occasione il Consiglio regionale, aderendo a questa iniziativa, ha commemorato tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità celebrando il “Giorno della Memoria”, istituito dalla legge regionale n.10 del 2004, che prende spunto dall’omicidio di Renato Barborini e Luigi D’Andrea, agenti della Polizia di Stato uccisi entrambi il 6 febbraio 1977 in un conflitto a fuoco con la banda Vallanzasca al casello autostradale di Dalmine. Difendersi dai fenomeni di cyberbullismo e cyberstalking, non cadere nelle dipendenze da alcol e droga, ma anche insegnare ai giovani a rispettare le regole del fisco, conoscere l’importante lavoro svolto dai militari in Italia e all’estero e ricordare i tanti servitori dello Stato che hanno donato la propria vita per aiutare gli altri. Sono questi i temi su cui si sono confrontati i ragazzi delle scuole che hanno aderito al progetto promosso dall’Associazione “Vittime del Dovere”, che quest’anno ha assunto carattere regionale ampliandosi e interessando le città e le province di Milano, Monza e Brianza, Como, Bergamo, Brescia e Varese: 3.220 gli studenti formati, 22 le lezioni svolte per un totale di 44 ore, 27 gli istituti scolastici di primo e secondo grado aderenti e 13 i Comuni coinvolti. I ragazzi delle scuole aderenti sono stati coinvolti in una serie di incontri e dibattiti organizzati presso auditorium e teatri pubblici. Al termine delle conferenze gli studenti hanno poi sviluppato, secondo il loro interesse e la loro sensibilità, degli elaborati (grafici, scritti, multimediali, individuali o collettivi) sulle tematiche affrontate. I lavori, suddivisi per categorie e argomenti, sono stati valutati da una apposita Commissione e quelli ritenuti più efficaci sono stati premiati questa mattina al termine della cerimonia istituzionale. Sono risultate vincitrici per le migliori elaborazioni grafiche, testuali e multimediali sui singoli temi proposti le scuole brianzole Ipsia Meroni di Lissone (classi 2SC e 1SCP), Istituto Leonardo Da Vinci di Senago(classe 2B), Liceo Ettore Majorana di Desio (classi 1D, 2AA e 2FF) e Istituto Mosè Bianchi di Monza (classi 4PSIA e 3QSIA). Premi sono andati anche alla classe 2DL dell’istituto comasco Antonio Sant’Elia di Cantù, alla classe 3AT dell’Istituto Caterina Caniana di Bergamo e agli studenti della Scuola Militare Teuliè di Milano e dell’istituto Scialoia di Milano.