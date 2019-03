Giosi Beretta

Onomatopee in evoluzione



mostra personale di pittura



27 marzo – 12 aprile 2019



A cura di: Luca Temolo Dall’Igna



SPAZIO PESTALOZZI

Via Pestalozzi 6, Milano



Ingresso libero



Le opere di Giosi Beretta, figlio d’arte, sono la rappresentazione di un mondo immaginario ed armonioso con costante attenzione alla passione per la musica. Lavori che l’artista mette in mostra dopo una lunga assenza dall’Italia che l’ha visto apprezzato non solo a Parigi e New York, ma anche in Kazakistan ove ha esposto al Museo Nazionale d’Arte Contemporanea. Nei suoi quadri propone grandi orchestre, strumenti musicali, paesaggi e nature morte caratterizzate da una evoluzione pittorica spontanea ed immediata; sono opere dai colori vivaci, corposi, da cui traspare il suo sentire in bilico tra passato e futuro. In ogni tela compaiono di volta in volta diverse “lampade”: quella tortuosa dell’amore, quella dell’energia che curva verso l’alto e quella del controllo. Tutte a simboleggiare la luce del suo universo immaginifico che è alla ricerca costante di un nuovo divenire. Una pittura che l’artista definisce, ora, in “evoluzione” caratterizzata dalla sperimentazione di nuove tecniche e sensazioni emotive. Giosi Beretta ci invita a sognare, a dimenticare noi stessi per calarci in un mondo fantastico: dipinti, disegni e video digitali contaminati dal device 2.0 e dall’Ipad.



SPAZIO PESTALOZZI

E’ un luogo d’arte milanese fucina dell’artista Ludovico Calchi Novati che ha scelto di riservare una parte del suo studio a degli artisti con i quali condivide una dialogo espressivo o anche solo la passione per l’arte. Per lui è luogo di ideazione, ma anche di dialogo ed è per questo che, negli anni, ha ospitato diversi artisti tra cui Carlo Ramous, Amilcare Rambelli, Giancarlo Marchese, Alvaro, Mario Raciti, Paolo Schiavocampo, Walter Valentini.



