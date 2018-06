Giovani e impresa: una corsa a ostacoli? Strumenti e idee a confronto

Sei un’organizzazione che supporta i giovani a entrare nel mondo del lavoro e credi che il fare impresa possa essere una strada percorribile, soprattutto per ragazzi con minori opportunità?



Vuoi condividere le tue difficoltà e conoscere enti che mettono in campo strumenti per l’imprenditoria giovanile?



ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale, insieme al Comune di Milano - Area Formazione e Lavoro, organizza un incontro di confronto sul tema dell’imprenditoria giovanile, con particolare attenzione ai giovani con minori opportunità.



L’evento intende approfondire se e come il fare impresa possa rappresentare una reale opportunità di crescita e inclusione per ragazze e ragazzi con maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro.



L’incontro prevede l’intervento di enti pubblici e privati ed esperti italiani e stranieri* che si occupano di giovani e impresa, i quali affronteranno i molteplici aspetti del tema dell’imprenditoria giovanile (formazione, accompagnamento, accesso al credito, ecc.).

Saranno inoltre presenti alcuni giovani italiani ed europei che stanno avviando la loro impresa, per portare il loro punto di vista.



La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione.



Al termine dell’evento, sarà offerto un pranzo a buffet.







*Alcuni interventi saranno in lingua inglese



L’evento è organizzato da ICEI, in collaborazione con il Comune di Milano, FabriQ, Comunità Nuova e Fondazione Welfare Ambrosiano, nel quadro del programma YEP Young Enterprise Program, finanziato dal Programma Erasmus+ della Commissione europea e dalle Fondazioni Cariplo e Giulini.



Per maggiori informazioni su YEP: https://youngenterpriseprogram.com/



Per ulteriori informazioni o richieste scrivere a: comunicazione@icei.it





_____________________________________________________________



PROGRAMMA IN AGGIORNAMENTO





9:30 – 10:00 Registrazione & Welcome Coffee



10:00 – 10:15 Saluti e introduzioni



Cristina Tajani, Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Comune di Milano



Rosaria de Paoli, Direttore ICEI



10:15 – 11:30 Tavola Rotonda “Quali misure per ottenere e gestire i finanziamenti?”



Modera Rosaria de Paoli, Direttore ICEI



Cristina Tajani, Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, Comune di Milano

Heidi Ceffa, Responsabile Area Microcredito, Fondazione Welfare Ambrosiano

ALDA European Association for Local Democracy*

Fondazione Cariplo*

Giovane aspirante imprenditore del Programma YEP



11:30 – 11:45 Il Programma YEP



11:45 – 13:00 Tavola Rotonda “Accompagnamento a 360 gradi: la persona oltre l’imprenditore”



Modera Antonio Dell'Atti, esperto di start-up e innovazione



Caroline Cooke, Referente Programma NFTE Network for Teaching Entrepreneurship, Foroige

Leonardo Malvesi, Associazione Amici di Edoardo

Miriam Cresta, Chief Executive Officer, Junior Achievement Italia

Giovane imprenditore del Programma YEP

Social Tutor del Programma YEP



13:00 - 13:15 Conclusioni e proiezione del video del Programma YEP



13:15 – 14:00 Pranzo a Buffet







*da confermare