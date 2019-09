Giovani talenti: la finalissima di Baby voice

Si terrà oggi a Villa Renoir, Milano, la finale del Festival Baby Voice 2019. Giunge così a conclusione la sesta edizione della manifestazione canora dedicata ai giovanissimi cantanti di età compresa fra i 3 e i 14 anni, prodotta da Nove Eventi con la direzione artistica del Maestro Angelo Valsiglio.

Un festival che ha attraversato tutta l’Italia con le selezioni, fra verifiche di idoneità e casting. Un viaggio nel mondo dei piccoli talenti, per promuovere fra i più giovani la tradizione italiana del canto, dando loro la possibilità di esibirsi su un importante palco dal vivo.

19 i finalisti che si contenderanno la vittoria, a scegliere il vincitore una giuria di qualità composta dall’artista Eva Mango Presidente di giuria, Valeria Vanossi e Franco Landoni.

Ad accompagnare i cantanti in concorso, la Baby Voice Kids Band prodotta e diretta da Giordano Tittarelli, astralmusic, composta da quattro elementi: Cristiano Carbonari alla chitarra, Aurora Mingo alla chitarra, Matteo Avenali alla batteria, Stefano Morbidelli al basso elettrico, tutti in età fra gli undici e i quindici anni.

Un sentito ringraziamento va a SIAE ed AFI – Associazione Fonografici Italiani, partner istituzionali di Baby Voice, che sostenendo il Festival confermano il loro grande impegno ed attenzione nei confronti dei giovani talenti.

Per informazioni visitare il sito web di Baby Voice Festival

L’appuntamento con la finalissima della sesta edizione è questa sera, mercoledì 4 settembre, al Ristorante Villa ReNoir dalle 19.30.



