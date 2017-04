L’omaggio di Giovanni Falzone a Miles Davis domenica 14 maggio

Dopo l'anteprima con l'esibizione del quartetto del batterista Alessandro Rossi (talento emergente della scena italiana) e il concerto della Verdi Jazz Orchestra diretta dal maestro Pino Jodice, la terza edizione del festival "Cernusco Jazz" si concluderà domenica 14 maggio con il live del quintetto guidato dal trombettista Giovanni Falzone. Come di consueto, l'appuntamento è in programma alla Casa delle Arti, in via De Gasperi 5, a Cernusco sul Naviglio (ore 20.45; ingresso 10-12-15 euro). Anche l'evento di chiusura della rassegna cernuschese ruoterà intorno alla figura di Miles Davis, uno dei giganti della musica di tutti i tempi, sperimentatore e precursore tra i più coraggiosi di sempre: con il progetto intitolato "ElectroMiles", Giovanni Falzone, uno dei più apprezzati protagonisti del jazz italiano, si soffermerà su alcuni momenti salienti della produzione del grande musicista americano, arricchendo la proposta artistica con brani originali dedicati proprio a questo mondo sonoro. Con la sua tromba, Giovanni Falzone farà proprio il linguaggio elettrico di Miles Davis, integrandolo nel proprio stile personale. Per esplorare questo affascinante universo musicale, il vulcanico jazzista siciliano sarà affiancato da una ritmica scelta ad hoc per l'occasione, con Alessandro Rossi alla batteria e Marco Ricci al basso elettrico. Con loro ci saranno altri due jazzisti di talento: Gianluca Di Ienno alle tastiere e al fender rhodes e Tullio Ricci, co-ideatore del progetto, ai sassofoni. GLI EVENTI COLLATERALI - Anche nella giornata di chiusura del festival il foyer della Casa delle Arti ospiterà progetti artistici e proposte enogastronomiche per consentire al pubblico di cenare, degustando prodotti di qualità in attesa del concerto. CERNUSCO JAZZ 2017 Casa delle Arti, via A. De Gasperi 5, Cernusco sul Naviglio (Mi). Domenica 14 maggio, ore 20.45 ElectroMiles Giovanni Falzone (tromba); Gianluca Di Ienno (tastiere e fender rhodes); Marco Ricci (basso elettrico); Tullio Ricci (sax); Alessandro Rossi (batteria). Informazioni e prenotazioni Mail: info@cernuscojazz.com - tel. +39 328 7906070; Web: www.cernuscojazz.com Facebook.com/cernuscojazz Biglietti: 10-12-15 euro.