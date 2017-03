Giovedi' 23 marzo una famiglia con 4 minori sara' in mezzo alla strada

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lunedi' 20 Marzo l'Agenzia Casa di Sesto ha confermato alla famiglia di A.J. che il 23 Marzo dovrà lasciare l'albergo di Lodi nel quale é stato sistemato dalla stessa dopo lo sfratto subito ,senza nessun'altra possibilità di sistemazione . Il tutto gli é stato comunicato dopo aver passato ore all'Agenzia Casa insieme alla sua famiglia con 4 bambini piccoli e tentato invano di parlare con il Vicesindaco come ultima speranza per evitare di rimanere in mezzo ad una strada . Dal Comune é stato nuovamente rimbalzato all'Agenzia Casa dove lo aspettava anche la polizia che lo ha invitato a lasciare gli uffici I figli , con il cambio di città , sono stati inseriti tramite l'Agenzia Casa nelle scuole di Lodi , lasciando a malincuore i loro compagni di Sesto , e ora dovranno lasciare anche le scuole di Lodi non potendo più rimanere in Hotel Riteniamo il tutto una VERGOGNA per la nostra città che si é sempre adoperata , fino a quando non c'é stato il cambio in giunta dell'Assessore alle Politiche Abitative , alla sistemazione di TUTTE LE FAMIGLIE SOTTO SFRATTO nella soluzione più dignitosa e meno dispendiosa per le casse del Comune : le sublocazioni Il nostro sindacato ha finora denunciato con manifestazioni e comunicati stampa che proseguire con la sola politica delle sistemazioni in Hotel risultava essere un danno sia per il Comune che per le famiglie , ed ora la realtà é che il Comune non ha più fondi neanche per garantire le sistemazioni in Hotel , famiglie con minori comprese . Chiediamo innanzitutto alla Giunta e al Sindaco di Sesto che si adoperino affinché la famiglia di A.J. giovedi' non venga lasciata in mezzo alla strada e che venga predisposto nell'immediato un "piano emergenza casa " sostenibile e dignitoso che includa tutti i sestesi in difficoltà.