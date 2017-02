I CONCERTI DELLA DOMENICA DOMENICA 19 FEBBRAIO alle ore 11 - Teatro Filodrammatici "GIRO DEL MONDO CON SAX E CHITARRA" JACOPO TADDEI, saxofono ROBERTO PORRONI, chitarra L'astro nascente del sax Jacopo Taddei, pluripremiato in tutto il mondo suonerà con Roberto Porroni, in un duo unico nel suo genere con un programma che costituisce un vero e proprio giro del mondo in musica: brani di Bartók, Villa Lobos, Galliano, Piazzolla, Nazareth e con la prima esecuzione italiana della suggestiva Shannon Suite per sax e chitarra di Cioran Farrell, che ci trasporterà nel vivo della musica irlandese. Un evento unico e tra più particolari dell'intera stagione. Biglietto unico 14 euro + 1 euro prevendita comprensivo di aperitivo con gli artisti in teatro.