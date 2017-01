Dal 12 al 29 gennaio al Filodrammatici "Girotondo.com"

Al Teatro Filodrammatici Girotondo.com andrà in scena dal 12 al 29 gennaio.

Il testo di Bruno Fornasari è ispirato all'opera Girotondo di Arthur Schnitzler, di cui presenta una versione contemporanea. A sostituire soldati, dame e nobili della Vienna di fine '800, un vincitore di un reality costretto a lavorare come gigolò, un'insegnante di liceo innamorata del suo allievo e alcune ragazzine disposte a sacrifici in nome della carriera. Sei scene ritraggono una catena di incontri intimi a due in cui il sesso è ridotto a merce di scambio.