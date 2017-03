“Giubbotto di salvataggio”: il 15 marzo spettacolo gratuito al Teatro Oscar

Mercoledì 15 marzo al Teatro Oscar si terrà Giubbotto di salvataggio, lo spettacolo gratuito diretto da Emanuela Drago, basato sui testi di Daniela Bartoli, Annarita Briganti, Eleonora Molisani, Lucia Giulia Picchio e Giampiero Rossi, con Ketty Capra, Paola Giacometti e Carlo Zerulo.

Sul palco cinque "Pinocchi" raccontano altrettante storie di migrazione da diverse parti del mondo verso quello che immaginano come il "Paese dei Balocchi". I burattini inseguono una rinascita in una dimensione più umana, ma per raggiungerla devono affrontare innumerevoli peripezie, essendo limitati nella loro libertà da fili che li fanno sentire totalmente in balia degli eventi. Allo spettacolo seguirà una tavola rotonda sul tema dei migranti.