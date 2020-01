Giulia Martini presenta "coppie minime" a Milano

Giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 18:00, appuntamento con la poesia di Giulia Martini per la presentazione della raccolta "Coppie minime" (Interno Poesia) presso la Libreria Popolare di Via Tadino a Milano, con la partecipazione dell'autrice e di Marco Vitale. L'incontro fa parte della rassegna Appunti di poesia. Sette giovani poeti alla Libreria Popolare.



Info libro:

“Coppie minime” di Giulia Martini, una delle voci più sapienti e originali tra i giovani poeti nati negli anni ’90, consegna al lettore una folgorante prova di maturità stilistica e linguistica, riflesso di un’approfondita consapevolezza dello spazio vitale entro cui il corpo, le relazioni e lo sguardo si sono formati e hanno assunto una propria, precisa, dimensione. “La ricerca espressiva di questo libro”, come descrive nella prefazione Francesco Vasarri, è piena “di movimenti che dalla lingua puntano alla sua ombra, o comunque lavorano in un’intercapedine tra la cosa effettivamente detta e quella a cui, anche con residuati di surrealismo freudiano, si stava – forse con maggior precisione – pensando”.