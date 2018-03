Giuseppe Umberto cavaliere "nulla essenziale"

20 marzo - 14 Aprile 2018

inaugurazione martedì 20 marzo dalle ore 18





La Barbara Frigerio Gallery ha il piacere di presentare una serie di fotografie di Giuseppe Umberto Cavaliere, tratte dal libro d’artista appena pubblicato, in edizione numerata, dal titolo “Nulla essenziale”.



L’inaugurazione vedrà la presentazione in anteprima del libro d’artista realizzato sul tema, in edizione limitata a 300 copie.

Il lavoro di Cavaliere sarà presentato da Andrea Tinterri, critico d’arte; saranno presenti anche l’autore e l’editore della casa editrice del volume, Christina Magnanelli Weitensfelder.



Come un novello filosofo, immerso in studi metafisici sulla ricerca del senso e dell’origine di ogni cosa (in calce anche una citazione di Lucrezio “Nil posse creare de nihilo), Giuseppe Umberto Cavaliere, attraverso le sue fotografie, realizzate con pellicola e stampate a mano, sembra far riaffiorare le forme primordiali, che compongono la percezione del mondo reale.

Un processo di astrazione per giungere all’essenza delle cose: composizioni di segni, linee e strutture geometriche che creano un mondo altro, progressivamente, sempre più lontano da una rappresentazione mimetica di un oggetto.

Se dovessimo fare un paragone con un grande artista del 900 potremmo citare Mondrian, eccezione fatta per l’uso del colore: Cavaliere riduce il tutto al bianco e al nero, in mezzo solo sfumature di grigio.

Guardando le sue fotografie, però, ci accorgiamo che siamo lontani da un puro esercizio filosofico, quello che ci colpisce, infatti, è la bellezza e la poesia racchiusa nel soggetto ritratto. Armonia ed incanto che si riscoprono in tutte le cose e che forse ne costituiscono la vera essenza.

Note biografiche

GIUSEPPE UMBERTO CAVALIERE

Vive e lavora a Milano.

Inizia a fotografare in bianco e nero, per passare, negli anni ’80, al colore, dedicandosi prevalentemente al paesaggio, viene pubblicato su libri e riviste di settore e di reportage geografico.

Dalla fine degli anni ’90 torna esclusivamente al bianco e nero, rimanendo legato alla fotografia analogica su pellicola con le tecniche e gli strumenti più tradizionali.