Il 12 gennaio proiezione al gelo di "Glacier Man" con degustazione gratuita del liquore nazionale islandese

Venerdì 12 gennaio, in occasione della rassegna Dall'Islanda con furore, il MIC propone la proiezione "al gelo" di Glacier Man.

Il documentario di Kárl G. Schram verrà proiettato sulla Terrazza del MIC, dove per scaldare gli spettatori verrà offerto in degustazione del Brennivin, liquore nazionale islandese consistente in un distillato di patate aromatizzato concumino.

Glacier Man racconta la storia di Thordur Halldorsson, vera leggenda in Islanda, dove è considerato l’ultimo depositario di un sapere ancestrale che si è conservato nella poesia tradizionale e nel rapporto con la natura.

Gli organizzatori consigliano di portare con sé una coperta. Prenotazione obbligatoria: 0287242114.