Martedì 28 febbraio al Rocket si terrà Glamorous Indie Rock & Roll, una serata a ingresso gratuito.

Sul palco il gruppo milanese Wemen con uno spettacolo psychedelic pop e rock. Poi, a seguire, set a cura di Lady Violet di Trashick, Enrico Morganti di More Than This, Michele Nieddu e Edoardo Sechi.