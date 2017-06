Gli American Football in concerto al circolo Magnolia

La band dell'Illinois presenterà il nuovo album "American Football LP2", uscito dopo ben 17 anni dal lavoro precedente. Tornati alla ribalta nel 2014 con la ristampa del primo LP e la reunion per un tour mondiale inaugurato con tre serate sold out al Webster Hall di New York, gli AMERICAN FOOTBALL tornano con nuovi concerti, tra i più attesi dai cultori del genere. Uscito lo scorso 21 ottobre per Wichita Recordings e accolto a braccia aperte dalla critica, il nuovo disco, come il precedente, è capace di fare da apripista a una scena divenuta emblematica dei primi 2000.