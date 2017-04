"Gli anni difficili 1969-2017. Da piazza Fontana a via Padova": fino al 4 maggio al MIC

Fino al 4 maggio al MIC è in programma Gli anni difficili 1969-2017. Da piazza Fontana a via Padova, una rassegna organizzata in collaborazione con la Casa della Memoria di Milano in occasione della pubblicazione del libro di Alberto Crespi Storia d’Italia in 15 film (2016, Editori Laterza).

I film in proiezione raccontano i momenti più difficili della storia d'Italia e di Milano. Di seguito il calendario:

Sabato 15 aprile

h 17.00 Assalto al cielo

Francesco Munzi, Italia, 2016;

Le proteste giovanili in Italia negli anni compresi tra il 1967 e il 1977, ripercorse unicamente attraverso il montaggio di filmati d'archivio.

Domenica 16 aprile

h 17.00 Assalto al cielo

Venerdì 21 aprile

h 17.00 Diaz – Non pulire questo sangue

Daniele Vicari, Italia, 2012, 120’. Con Claudio Santamaria, Elio Germano.

Film incentrato sui fatti del G8 di Genova del luglio 2001.

Sabato 22 aprile

h 17.00 Il caimano

Nanni Moretti, Italia, 2006, 112’. Con Silvio Orlando, Margherita Buy

Un produttore cinematografico attraversa un momento di crisi professionale e personale. La sua unica ancora di salvezza è il copione di una giovane regista che desidera girare un film sulla storia di Silvio Berlusconi.

Domenica 23 aprile

h 17.00 Romanzo popolare

Mario Monicelli, Italia, 1974, 102’. Con Ugo Tognazzi, Ornella Muti.

Metalmeccanico dell’hinterland milanese sposa una ragazza del Sud, ma scopre presto di essere stato tradito con un poliziotto meridionale. Stanca di essere contesa dai due, la donna comincia una nuova vita indipendente.

Mercoledì 26 aprile

h 16.30 Lamerica

Gianni Amelio, Italia, 1994, 125’. Con Enrico Lo Verso, Carmelo Di Mazzarelli.

Abbandonato dal suo socio in Albania, Gino cerca di tornare in Italia portando anche Spiro, un compatriota che ha perso la memoria e crede di essere in Sicilia, pronto ad emigrare verso l’America.

Giovedì 27 aprile

h 17.00 Romanzo di una strage

Marco Tullio Giordana, Italia, 2012, 129’. Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio.

Il film narra il contesto e le conseguenze della bomba esplosa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969.

Sabato 29 aprile

h 17.00 Il divo

Paolo Sorrentino, Italia, 2008, 110’. Con Toni Servillo, Anna Bonaiuto.

Il film narra una parte della vita del Senatore Giulio Andreotti raccontata nel periodo tra 1991 e 1993, a cavallo tra la presentazione del suo VII governo e l'inizio del processo di Palermo per collusioni con la mafia.

Domenica 30 aprile

h 17.00 Milano, via Padova

Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Italia, 2017, 70’. Con Antonio Rezza e abitanti di via Padova (Milano).

Un documento che nasce per eccesso di zelo in un’indagine sulla gente che vive la via (Padova, Milano). Il film narra di razzismo e insofferenza attraverso il canto che mostra la dolcezza di un ritmo dimenticato.

Martedì 2 maggio

h 17.00 Un eroe borghese

Michele Placido, tratto dal romanzo omonimo di Corrado Stajano, Italia, 1995, 93’. Con Michele Placido, Fabrizio Bentivoglio.

La drammatica storia dell’Avvocato Giorgio Ambrosoli, assassinato nel luglio 1979 in seguito alle sue indagini sulle attività finanziarie illecite del banchiere siciliano Michele Sindona.

Giovedì 4 maggio

h 17.00 Buongiorno, notte

Marco Bellocchio, Italia, 2003, 105’. Con Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.

Il rapimento Moro visto attraverso gli occhi di una brigatista, Chiara, che è uno dei carcerieri del presidente democristiano. Sarà lei la prima a capire l’abisso che si sta aprendo di fronte a loro. Presente in sala il regista Marco Bellocchio.