Gli Iron Mais in concerto a Melegnano

Venerdì 23 giugno "The Magnificent Six" Tour della più celebre cowpunk band d'Italia approda al Lecapiatt Summer Festival di Melegnano. Dopo l'esaltante partecipazione ad X-Factor Italia, l'eclettica band che unisce folk, bluegrass, country e incisi western, propone la rivisitazione in totale stile "Iron Mais" di uno dei brani eurodance che ha fatto più ballare negli anni '90. "The Rhythm of the night" è il primo singolo estratto dal nuovo album "THE MAGNIFICENT SIX", parodia del famoso film cult, dove i magnifici sono i sei componenti del gruppo. La track list si compone di sei rivisitazioni di brani del calibro di "Another brick in the wall" dei Pink Floyd o "Killing in the name" dei RATM (Rage Against The Machine), ma soprattutto dei sei brani inediti che la band propone passando dalle comode ballate ironiche di "Lambro River" ai ritmi serrati di "Cucù", "Drink and Drive" e "Grano Duro" fino al rock'n'roll italiano di "Friendshit" e "Ahi Che Dolor". I testi sono racconti, sfoghi, proteste, provocazioni ma sempre con l'ironia che contraddistingue la band. Gli Iron Mais sono la più celebre band cowpunk del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall'idea di rivisitare in uno stile che amalgama folk, bluegrass , country e incisi western, alcuni dei maggiori successi della storia del Rock in tutte le sue epoche e sfumature. I personaggi portati in scena sono Testa di Cane (voce e banjolele), La Contessina (violino e voce), Jack La Treena (banjo e voce), Lo Scollo (contrabbasso), il Ragazzo Nutria (chitarra) e Burrito (batteria). Il loro show è una miscela esplosiva di ironia, look caratteristico, esilarante carisma bifolco, e soprattutto un groove massiccio ed energico della loro radicata vena hard-core, passando per un'attitudine innata al Roots folk tipico degli Stati Uniti del Sud. Gli Iron Mais hanno portato al main stream un genere misconosciuto al pubblico italiano grazie alla loro partecipazione alla nona edizione del celebre talent X-Factor, durante la quale si sono distinti come qualcosa di assolutamente alternativo rispetto alle edizioni precedenti, e hanno dato identità ad uno stile che fino a prima di loro era pressoché inesistente in Italia. La produzione discografica della band conta all'attivo un album di cover (HARDCOCK 2015), un EP contenente il primo inedito Nausea (NAUSEA 2016) e il nuovo disco THE MAGNIFICENT SIX (2017) che include anche 6 brani inediti che trattano di temi attuali presentati con la caratteristica ironia, provocazione e irriverenza della band. I brani inediti sono tutti in italiano, scelta voluta per comunicare e coinvolgere in maniera più completa il pubblico ed immergerlo nel goliardico mondo degli IRON MAIS. A partire dal 2017 il management e booking sono gestiti dall'etichetta Maninalto!