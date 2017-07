"Glow Paint War": il 29 luglio al Magnolia

Sabato 29 luglio al Magnolia tornerà Glow Paint War, il party presentato da Trashick, giunto al suo quinto compleanno.

Come tengono a sottolineare gli organizzatori, non si tratterà di una tradizionale festa fluo; più di 500 litri di vernice UV luminescente infatti, verranno sparati da potenti blaster. I luminosissimi colori dipingeranno così tutti i partecipanti facendoli risplendere come lampadine.

«Dopo la GPW le feste normali non avranno più senso», assicura la crew del locale e consiglia di vestirsi di bianco per poter sberluccicare ancora di più sotto le potenti lampade UV.

I colori utilizzati sono lavabili, biodegradabili, sicuri per pelle e occhi, senza glutine o graminacee.