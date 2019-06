God save the green - Documentario

Celluloide è una rassegna di documentari d’autore sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e della tutela delle risorse idriche, dell’economia circolare e delle trasformazioni del mondo agricolo. La rassegna organizzata con AIDA prevede la proiezione di film selezionati per la loro qualità cinematografica e per la rispondenza agli obiettivi educativi e scientifici della Centrale dell’acqua.



Partner della rassegna è il SondrioFestival – Mostra internazionale dei documentari sui parchi - rassegna dedicata ai documentari naturalistici di alto livello scientifico e cinematografico, realizzati nei parchi naturali e aree protette di tutto il mondo.



Il primo appuntamento prevede la proiezione di "GOD SAVE THE GREEN" di Michele Mellara e Alessandro Rossi. Italia, 2013 (durata: 75 minuti).