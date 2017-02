Colpo di scena - Domenica 12 febbraio Goganga Milano

Domenica 12 Febbraio , riprende lo show più applaudito della movida Milanese. COLPO DI SCENA Ancora una volta il Goganga Disco Club si trasformerà in un irresistibile tabarin, in cui le vere star saranno le bravissime cantanti Loredana Fadda e Mary Dima accompagnate come sempre dagli Iconoclock , da bravissimi attori , e da tanti nuovi ospiti che non vediamo l'ora di presentarvi . a Far tuonare il colpo di scena ,per la prima serata di questa stagione , una voce tra le più apprezzate della scena Italiana, Marchiqua . Siete pronti per il Colpo di Scena ? vi lascerà senza fiato .. non mancate