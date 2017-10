"Golosaria 2017": dall'11 al 13 novembre a MiCo cibo e vino di qualità

Sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 novembre Golosaria torna a MiCo - Milano Congressi per la sua dodicesima edizione, intitolata Oltre il buono.

Il meglio dell'enogastronomia italiana viene presentato da oltre 300 espositori, tra botteghe, produttori storici e cantine selezionate. Diverse le categorie dell'area food: dolci panettoni e gelati; cioccolato; pane, farine e prodotti da forno; pasta, riso e cereali; carne e salumi; formaggi e latticini; prodotti ittici; sfiziosità; frutta, verdura e confetture; funghi e tartufi; olio e aceto; bevande, caffè e tè; birra, liquori e distillati; panieri e prodotti tipici; e cucine di strada. Di seguito il programma della tre giorni.

Sabato 11 novembre

• ore 16 | agorà - Cosa c’è "Oltre il buono"

Talk show inaugurale condotto da Paolo Massobrio

• ore 17 | agorà - Accendiamolo!, presentazione del libro Subito Barbecue di Marco Agostini

Tutti i segreti per grigliare senza timori (coedizione Cairo Editore - Comunica Edizioni)

• ore 18 | agorà - L’Apericena non esiste!

Federico Francesco Ferrero spiega i segreti per mantenersi in forma, vivendo una vita sociale molto intensa, fra aperitivi e cene fuori casa. Frutto del suo libro definitivo che debutta in società (coedizione Cairo Editore / Comunica Edizioni)

• ore 19 | agorà - L’ora del risotto

Presentazione della prima guida alle aziende risicole italiane.

Il Libro del riso Italiano (coedizione Cairo Editore / Comunica Edizioni), con gli autori Valentina Masotti e Massimo Biloni

Domenica 12 novembre

• ore 11 I agorà - premiazione Top Hundred 2017

I 100 (e più) Migliori Vini d’Italia de ilGolosario e le 24 Cantine evergreen

• ore 14 | agorà - premio ilGolosario/Bell'Italia

Le migliori botteghe artigianali d’Italia salgono sul podio

• ore 15 | agorà - La Pizza Contemporanea

Talk con Molino Quaglia e i protagonisti di una rivoluzione

Lunedì 13 novembre

• ore 11 | agorà - presentazione de Il GattiMassobrio 2018 (III edizione)

Il meglio della ristorazione italiana di qualità.