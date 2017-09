Golosaria torna a Milano torna a metà novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Un’attesa importante, quella della dodicesima edizione di Golosaria a Milano, la rassegna di cultura e gusto ideata dal giornalista Paolo Massobrio che dopo il notevole successo del 2016 tornerà ad occupare gli spazi del Mi.Co - Fieramilanocity (MM Lilla - fermata Portello) i prossimi 11-12-13 novembre, raccogliendo il mondo dei piccoli produttori di cose buone provenienti da tutto lo Stivale, selezionati dal best seller ilGolosario, che debutta con l’edizione 2018 Un’occasione unica per fare esperienza delle nuove tendenze in ambito enogastronomico, con l’exploit di giovani innovatori e produttori di cose buone che declineranno il concetto di “Oltre il buono”, tema portante di questa edizione. Spazio dunque al bere miscelato di nuova generazione, alla selezione dei 100 migliori vini d’Italia (I Top Hundred scelti da Paolo Massobrio e Marco Gatti) e a una schiera di nuovi cuochi, che porteranno in scena l’evoluzione della cucina italiana. Quindi il Barbecue all’italiana e la storia del riso, dal campo alla tavola, fino al tramonto dell’ “apericena”. Tutte tematiche che metteranno in vetrina i tre libri editi per Cairo nella collana “I Libri del Golosario”. Ma Golosaria sarà anche Cucine di Strada, città dell’olio e stile di vita, inseriti in un programma da scoprire giorno per giorno su www.golosaria.it