Giri in gondola sui Navigli per aiutare Venezia: l'iniziativa

Si chiama Gondola Charity Days ed è l'iniziativa benefica con la quale la società Canottieri San Cristoforo vuole aiutare la società ramiera dopo il record di acqua alta a Venezia e i conseguenti gravissimi danni.

L'evento benefico

"Noi di Canottieri San Cristoforo - scrivono gli organizzatori dell'evento -, abbiamo deciso di ricambiare il favore alla società remiera che ci ha aiutato a trovare e restaurare la gondola che abbiamo messo sui Navigli. Nella flotta della Canottieri San Cristoforo c'è anche una gondola, che riassume Venezia e ne racchiude lo spirito".

"La nostra è una gondola veneta originale - continuano dalla Canottieri - destinata al macero dopo tantissimi anni di onorato servizio. Se siamo riusciti a trovarla e, soprattutto, a restaurarla è stato grazie ad una Società Remiera. Ecco perchè dopo il disastro che è successo a Venezia abbiamo deciso di fare il Gondola Charity Days".

L'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 10 alle 18. L'intero incasso dei giri in gondola verrà devoluto alla Remiera Dlf di Venezia, questa volta saremo noi a dargli una mano per il loro restauro. "Se non potrete essere presenti - concludono gli organizzatori -, potete contribuire facendo una donazione".