Lo spettacolo Goose. La sindrome del gioco dell’oca è uno spettacolo con in scena le maschere larvali originarie del carnevale di Basilea (Svizzera).



Scendi in strada: ti guardi intorno e sorridi. Che buffi personaggi tira fuori il mondo.



Un bambino con un aereoplanino corre da un’anziana signora in bigodini, vicino alla quale è seduto un manager che pulisce meticoloso i suoi occhiali da sole. Il bambino corre, salta su di un piede, quasi come se percorresse delle caselle immaginarie. Casella dopo casella, prima avanza, poi indietreggia, poi salta delle tappe per arrivare alla meta finale.



Avanza anche tu di casella in casella insieme a loro, anzi, non insieme a loro, ma a qualcuno che, pescando dalla tua memoria, ti è venuto in mente quando ti ho parlato di loro.



Facciamo a gara tra una casella e l’altra perché tutti noi abbiamo qualcosa in comune: le questioni critiche del nostro cammino, le tappe di crescita dell’esistenza, simili alle caselle del Gioco dell’Oca.



Attenzione! Il bambino corre di nuovo via, e raggiunge… chi è costui? Un uomo con la testa fatta di tessuto, un altissimo figuro in preda alle proprie emozioni. Lui è Mr. Kraft, la primadonna, il presentatore della serata. E non vede l’ora di dirvi che, beh… Quando c’è un dio burlone che gioca a dadi con l’universo, l’uomo gioca a dadi con la propria esistenza. Miseria o miracolo?



Vi aspettiamo al Teatro Linguaggicreativi con Goose La sindrome del gioco dell’oca!



Stagione

CON LA DANNATA VOGLIA 2017 – 2018

Orario

venerdì e sabato ore 20:30 - domenica ore 19:00



Crediti

di e con Elise Perrin, Ladislaja Pietrangeli e Marialice Tagliavini

maschere Elise Perrin

disegno luci Jessica Tocci

composizione sonora Nathan Jucker

con la collaborazione di Hernán Gené

tecnico audio Emil Cottino

con il sostegno di Loterie Romande, Fondation Engelberts, Fondazione Göhner, Fondazione BCN, Ville de Neuchâtel

un ringraziamento speciale a Samoa Schoor



Biglietti

Intero: 14 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 8 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 10 euro



Tessera

Per entrare agli spettacoli e concerti di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa GRATUITA.



Richiedila subito sul nostro sito o inviandoci una email a promozione@linguaggicreativi.it.



Info e Prenotazioni

Prenotazione fortemente consigliata:

biglietteria@linguaggicreativi.it

0239543699 | 3274325900