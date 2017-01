Gorgon City live: il 24 febbraio al Magnolia

Venerdì 24 febbraio Gorgon City suonerà dal vivo al Magnolia.

Il duo di elettronica originario di Londra è composto da Kye "Foamo" Gibbon e Matt "RackNRuin" Robson-Scott. Noto per il singolo Real, uscito nel 2013, e per Ready for Your Love, del 2014, Gordon City crea un suono a metà tra house e UK farage.

L'esibizione del 24 febbraio è uno degli appuntamenti di Magnolia in da House. A seguire dopo il live di Gorgon City set a cura di Bold as Gold di Le Cannibale.