"Gorgonzola & Cocktail": fino al 3 febbraio in sette locali milanesi

Gorgonzola & Cocktail, l'evento promosso dal Consorvio Gorgonzola DOP, fino a sabato 3 febbraio 2018 verrà ospitato in sette locali della città: Bulk Mixology Food Bar, Ceresio 7 Pools & Restaurant, Globe - Restaurant and Lounge Bar, Iter, Jazz Cafè Milano, Rebelot Navigli e The Stage Milano.

Nei cocktail bar, durante l'orario dell'aperitivo, sarà possibile provare quattordici cocktail creati appositamente per essere abbinati con Gorgonzola DOP, sia dolce che piccante, che verrà proposto sotto forma di finger food, in omaggio insieme al drink. La prenotazione, consigliata, è da effettuare contattando i singoli locali.