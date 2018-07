Gorla beer festival 2018

John Barleycorn è entusiasta di invitarvi alla 1^ Edizione del

GORLA BEER FESTIVAL!



Una giornata interamente dedicata alla buona birra artigianale, alla nostra cucina, alla voglia di far festa e stare insieme in questa Gorla profonda che tanto ci ha dato!



6 Birrifici presenti

Kamun Birrificio Artigianale & Brew Pub

Birrificio Geco

Birrificio Bosco Grosso

PicoBrew

Mister B Brewery

John Barleycorn, si...con le nostre 4 birre, per la prima volta tutte insieme!

E non può mancare Sissi Pissy, prodotta in collaborazione con gli amici publicani del progetto Lineaguida



Per l'occasione si raddoppieranno le spine! A rotazione troverete

Birrificio Menaresta

Birrificio Rurale

Birrificio Artigianale La Buttiga

Retorto birrificio artigianale

BiRen - Birrificio Renazzese

Birrificio La Ribalta

Maisel and Friends



Si inizia dalle 15, l'ora dei Publican ;) prima di aprire il pub una cervogia in compagnia ci sta sempre bene...

Si prosegue a ritmo di allegre Birrette, Musica, Pappa buona e qualche sorpresa targata Bastardi Senza Gorla....



Ospiti d'eccezione AVS - Associazione Veronica Sacchi presenti con le loro birre e trampolieri!

A loro devolveremo parte del ricavato per ogni BIrra 'John Barleycorn' venduta!





Se hai sentito parlare di noi sai che il nostro lavoro non è fare prigionieri, ma uccidervi di birra...E la vita va a meraviglia.



BastardiSenzaGorla