Gospel 15 dicembre auditorium Ca' Granda ore 21

3a edizione a richiesta il Concerto Gospel per Emergency della JAZZ GOSPEL ALCHEMY. ore 21 Auditorium Cà Granda - Via Cà Granda 19 Bella musica, cambio di costumi, storie e canti accompagnano la serata in pieno clima natalizio. Ideale per gli amanti della buona musica e per chi vuole passare una serata incredibile. L'incasso aiuterà Emergency nei suoi progetti di pace. L'intero incasso della serata infatti, sarà devoluto al Centro Pediatrico di Emergency in Sierra Leone. Ingresso a offerta libera a partire da 5 euro.