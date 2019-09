SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 21:00

AUDITORIUM DI MILANO FONDAZIONE CARIPLO

Gospel Times

Special guest: Rejoice Gospel Choir e Soul Voices

Conduce la serata: Franca Cerveni

Concerto a favore di UNA MANO ALLA VITA Onlus



Una Mano alla Vita Onlus è lieta di invitarvi Sabato 16 Novembre 2019 alle ore 21:00 al grande ritorno dei Gospel Times all’Auditorium Cariplo di Milano (Largo Gustav Mahler).

Nel corso della serata, dedicata alla musica gospel, blues, jazz e presentata da Franca Cerveni, si esibirà il gruppo dei Gospel Times, al quale si aggiungeranno i 50 componenti del Rejoice Gospel Choir diretti da Gianluca Sambataro e i 30 artisti dei Soul Voices diretti da Wendell Simpkins: un evento che saprà divertire, coinvolgere ed entusiasmare tutto il pubblico presente.

Come sempre, il concerto sarà a sostegno dei progetti di UNA MANO ALLA VITA Onlus, associazione senza fini di lucro, fondata nel 1986 con l’obiettivo di sviluppare e sostenere iniziative sanitarie, assistenziali e sociali per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti in fase irreversibile e per il supporto alle loro famiglie. L’associazione è riconosciuta giuridicamente dalla Regione Lombardia, è iscritta nel Registro delle Onlus ed è Socio fondatore della Federazione Cure Palliative. Da oltre trent’anni propri medici, psicologi ed infermieri che vengono inseriti a titolo completamente gratuito in strutture sanitarie pubbliche, curano e assistono a domicilio e in hospice i malati terminali con l’impiego delle cure palliative. Maggiori informazioni sul sito www.unamanoallavita.it.

Il gruppo dei GOSPEL TIMES nasce nel 2005 su iniziativa della cantante newyorkese Joyce E. Yuille unitamente a professionisti di alto livello come Julia St. Louis, Kenneth Bailey, Will Weldon Roberson; personalità e caratteristiche diverse di artisti accomunati dalla volontà di trasmettere, attraverso un vasto repertorio di traditional e spiritual, il vero “gospel sound”. In questo concerto il gruppo sarà composto dai vocalist: Joyce Yuille, Julia St.Louis, Scheol Dilu Miller, Joselin St. Aimee, Wendell Simpkins, Luca Brighi e dai musicisti: Stefano Calzolari al piano, Michele Bonivento all’organo, Emilio Foglio alla chitarra, Sandro De Bellis alle percussioni, Franco Penatti alla batteria.

REJOICE GOSPEL CHOIR nasce nel 2001 grazie all’iniziativa di Paola Gestori. Rejoice significa: “Gioisci! Esulta! Fai festa!” e questo è lo spirito che anima il coro, che mira a trasmettere a chi l’ascolta la stessa carica di gioia e di energia di chi canta. Il RGC è diretto e preparato vocalmente da Gianluca Sambataro, pianista jazz e gospel, che dal 2003 ne segue il progetto artistico e ne arrangia il repertorio dando quell’impronta di originalità che lo caratterizza.

SOUL VOICES, diretto da Wendell Simpkins, nasce nel 2015 ed è la realizzazione di un sogno di Paulette James Ferri, fiera delle sue origini afro-americane, che ha sentito il forte desiderio di creare un coro che potesse riproporre musiche e melodie che le ricordassero la sua infanzia a Chicago e trasmettere anche agli altri gioia, emozioni ed energia.

FRANCA CERVENI, presentatrice, autrice, giornalista pubblicista televisiva, condurrà la serata con la sua consueta eleganza e simpatia.

Grazie di cuore a voi tutti per il sostegno che ci avete dato in passato e che vorrete darci in futuro.

I biglietti del concerto, con posti numerati, sono in vendita al prezzo di Euro 31/25 in platea ed Euro 26/20 in balconata e galleria, presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, sul sito www.vivaticket.it o direttamente presso Una Mano alla Vita Onlus in Via Ippocrate 45 Pad. 9 a Milano. Info allo 0233101271 o 3475091456; email: umav@unamanoallavita.it – eventi@unamanoallavita.it