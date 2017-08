Gramatik in concerto: il 6 novembre all'Alcatraz

Lunedì 6 novembre Gramatik si esibirà per il pubblico dell'Alcatraz.

Denis Jasarevic, meglio noto come Gramatik, è uno dei nomi più celebri dello scenario elettronico degli ultimi anni. Nato in Slovenia e trapiantato negli States, l'artista e producer mescola dubstep electro, trip hop, hip hop e glitch. Fino a ora ha pubblicato otto album e partecipato a festival come Lollapalooza, Glastonbury, Coachella, Sonar, Rock en Seine e Sziget.