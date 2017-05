"Gran Ballo di Inizio Estate": alla Balera dell'Ortica il 7 giugno

Mercoledì 7 giugno alla Balera dell'Ortica l'arrivo della stagione più calda si festeggia con il tradizionale Gran Ballo di Inizio Estate.

Ad animare la serata: orchestrina, deejay set di vinili a 45 giri a cura di Reverendo Libbo, esibizione dei Four On Six band - 4on6band e buona cucina.

Le prevendite, fortemente consigliate, sono acquistabili online. Per prenotazioni cene contattare: 3423187586.