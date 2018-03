"Gran Ballo di Primavera" torna il 21 aprile alla Balera dell'Ortica

L'imperdibile appuntamento con Gran Ballo di Primavera torna alla Balera dell'Ortica sabato 21 aprile, a partire dalle 19 e fino all'1.

In programma per l'evento, organizzato in collaborazione con Santeria: musica dal vivo con Pepper Jab, dj set di vinili con Reverendo Libbo, cene in trattoria (per prenotazioni 3423187586) e street food (patatine, arrosticini, panini). Prevendite consigliate: bit.ly/GranBalloPrimavera2018.