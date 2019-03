"Gran Ballo di Primavera" torna il 13 aprile alla Balera dell'Ortica

"Ritorna il Gran Ballo di Primavera, un appuntamento fisso per chi del sole sulla pelle ne fa una ragione di vita, proprio come noi", annuncia la Balera dell'Ortica. L'imperdibile appuntamento con la festa che inaugura la bella stagione torna puntuale alla Balera dell'Ortica sabato 13 aprile, a partire dalle 19 e fino all'1.

"Mentre fuori sbocciano i fiori superiamo il torpore invernale - scrivono gli organizzatori -, ci scrolliamo di dosso la pigrizia ed accogliamo a braccia aperte la stagione dei capelli al vento, dei cieli azzurri, delle notti senza fine, degli amori che nascono ed a volte durano per sempre".

In programma, come sempre, musica dal vivo, in compagnia dei Milanoans, dj set di Alessandro Leuici, cene in trattoria e street food. Prevendite consigliate.