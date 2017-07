"Gran Fondo del Naviglio" torna tra Naviglio Grande e Darsena il 9 settembre

Gran fondo del Naviglio, la tradizionale manifestazione di nuoto non agonistico, torna sul Naviglio Grande sabato 9 settembre, proponendo anche numerose attività acquatiche per tutto il weekend, in Darsena.

La competizione nasce nel 1895 e viene ripresa nel 2011, vedendo un'ampia partecipazione e destando l'interesse del pubblico milanese e non solo.

La gara si sviluppa lungo tre diversi percorsi, tutti a favore di corrente e in arrivo al porto della Darsena: 24,5 km quello più lungo (partenza da Cassinetta di Lugagnano), 14 km il medio (partenza da Gaggiano) e 2, 5 km il più breve (partenza dalla Sede Canottieri Milano). Tutti gli amanti del nuoto, pertanto, dai più ai meno esperti, possono partecipare.

Al termine dell'evento verranno premiati i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne, oltre al nuotatore più anziano e al più giovane di ogni categoria.

Come ogni anno Gran fondo del Naviglio supporta una causa benefica, scegliendo di devolvere il ricavato della colletta online di quest'ultima edizione all'Associazione CAF Onlus (Centro Aiuti Minori e Famiglie), con l'obiettivo di regalare un corso di nuoto ai bambini e ai ragazzi vittime di maltrattamenti ospitati nelle sue comunità.

Le iscrizioni, già aperte, chiuderanno giovedì 10 agosto. Per partecipare: granfondodelnaviglio.it.